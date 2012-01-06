Муж с женой беседуют. — Как мне все надоело, носить нечего, все однообразно, я устала, у меня депрессия... (((

— Дорогая, я думаю тебе надо куда-нибудь съездить!!!

— ООООооо!!! Дорогой, а как ты думаешь КУДА???

— Я думаю — в е%альник!