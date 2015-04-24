Инфо. пользователя

Добро пожаловать,

Guest Регистрация или вход Потеряли пароль? Ник: Пароль: Администрация: 0 Пользователей: 4 Поисковых ботов: 4 Гостей: 25 Всего: 33 Пользователей lmSkyboag Board mzSkyboag Board qhemparge Board rmadaxtord Board Поисковых ботов Google Bot Mainpage oBot 404 Yahoo Bot News Yandex Bot Mainpage Случайная фраза Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети... /Аристотель 384-322 г. до н.э. Случайный анекдот Она: - Вот скажи, почему если у парня было много девок, он - мачо, а если у девушки много парней - она б***ь? Он: - Понимаешь, если один ключ открывает много замков - это офигенный ключ! А если к одному замку подходят все ключи - то это хреновый замок! Погода Курс валют