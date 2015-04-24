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|Случайная фраза
|Если человек не отвечает на ваши письма, значит, он занят какой-то другой, более важной ерундой.
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|Случайный анекдот
Еврей приезжает в незнакомое местечко и хочет найти бордель, но прямо спросить не решается. Наконец он останавливает прохожего и спрашивает:
- Скажите, где тут живет раввин?
- Липовая улица, 19.
- Как? Раввин живет напротив борделя?!
- Что вы, что вы! Бордель двадцатью домами дальше!
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