Еврей приезжает в незнакомое местечко и хочет найти бордель, но прямо спросить не решается. Наконец он останавливает прохожего и спрашивает:

- Скажите, где тут живет раввин?

- Липовая улица, 19.

- Как? Раввин живет напротив борделя?!

- Что вы, что вы! Бордель двадцатью домами дальше!