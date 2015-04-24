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|Случайная фраза
|Если резко повышается рождаемость, значит за этим что-то стоит.
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|Случайный анекдот
Звонок в центр занятости из строительной компании:
- Нам нужен маляр. Есть подходящие кандидаты?
- Маляров сейчас нет. Есть гинеколог.
- Да нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, ему просто очень работа нужна. Прекрасный специалист...
Взяли его на работу, а через день опять звонят:
- Нам нужны еще два гинеколога.
- А зачем вам еще? У вас же строительная компания...
- Да понимаете, действительно классный специалист. Еще парочку таких возьмем. Вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так нам ваш гинеколог за два часа всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!
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