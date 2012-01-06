Пенсионеры в очередях вздыхают, что государство их морит: Лучше бы просто расстреляли
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Toyota Highlander пережил очередной рестайлинг, а Suzuki открыли новый класс авто
Расчет объемов потребления тепла вызывает у жителей столицы массу вопросов
Международная федерация футбола (ФИФА) активно обсуждает внесение изменений в правила игр.
Некоторые знаменитости эффектно подчеркивают свою сексуальность, надевая откровенные платья, другие выглядят нарочито вульгарно.
Факт в том, что в России сформирован очень интересный рынок проституции, в центре Питера бордели занимают целые этажи в старинных здани...
В уходящем году президент Петр Порошенко остался без политических союзников и в своей деятельности опирается исключительно на ближайшее бизнес-окружение...
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Изучив предложения мирового кинопроката, "КП" в Украине" выбрала самые-самые фильмы следующего года.
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