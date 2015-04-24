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"Гвардия". четв…
Добавлено: 24.05.2015

(Военные)
Добавил: 1778
"Гвардия". трет…
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"Гвардия". перв…
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Солт
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25.11.16 ТОП-5 крупнейших краж в Мариуполе

Деньги, золото, техника ... Это самые популярные предметы посягательств воров. Совершенная кража это всегда не только стресс для человека, но и материал...

18.11.16Голая степь и минные поля: что ждет боевиков под Мариуполем
17.11.16В ОБСЕ предупредили о возможности наступления боевиков на Мариуполь
30.08.16Мариуполь два дня задыхался из-за дыры в газоочистке на ММК Ильича. Видео
29.08.16Заводы травят Мариуполь рыжим дымом. Почему молчит мэр города?

Украина
31.12.16 Год Петуха: как правильно встретить, чтобы была удача весь год

Огненный Петух – покровитель 2017 года по восточному календарю. И хотя официально он в свои права вступит только 28 января, почти че...

29.12.16Астролог назвал самых больших "везунчиков" 2017 года
29.12.16Отличия гриппа от простуды и как лечить простудные инфекции
27.12.16Новые цены и законы: что меняется в Украине с 1 января
16.12.16Пересекая линию разграничения на Донбассе, люди гибнут в очередях

Мир
27.12.16 Куда катится мир: прогноз частной разведки США

В 2017 году, воспользовавшись суматохой и неразберихой среди западных стран, Россия может попытаться вернуть свое влияние на постсоветс...

16.12.16Для чего Путину "шестимесячные солдатики"
15.12.16Конфликт между РФ и НАТО может вызвать случайность
15.12.16Штурм Алеппо: сможет ли Асад развить наступление в Сирии
03.12.16Что-то пошло не так, или Почему падение "Прогресса" – падение для России

Бизнес
29.12.16 К Новому году самые большие скидки — на одежду и технику

Эксперт: покупая еду со скидкой, важно проверить ее срок годности

27.12.16В 2017 бензин может подорожать на одну-три гривни
15.12.16Дешевый газ для украинцев: "сказка на ночь" или недалекое будущее?
10.12.16Депутаты хотят отменить НДС: подешевеют ли товары и как это грозит бюджету стран
09.12.16Радикальная реформа ЖКХ: украинцам придется за свой счет провести аудит и

Спорт
16.12.16 Почему 2016 год может стать началом новой эры украинского футбола

Год, который завершается, для любителей украинского футбола может ассоциироваться с неудачным выступлением сборной на Евро, но...

12.12.16"Динамо" - "Шахтер": Семь голов, драка и два удаления. Видео
09.12.16Какие результаты "крестового похода" украинцев на Европу
03.12.16"Барселона" - "Рееал", эль-класико: счет 1:1 Видео
27.11.16Василий Ломаченко досрочно победил Николаса Уолтерса. Видео

Шоу - бизнес
03.12.16 Видео Рианны и Келвина Харриса набрали на YouTube более миллиарда просмотров.

Всего полгода понадобилось Рианне и Келвину Харрису, чтобы их совместное музыкальное видео This Is What You Came For пополнило &l...

30.11.16"Она макака по знаку зодиака":Новый клип группы "Ленинград" взорвал Ютуб.Видео
24.11.16Зарубежные звёзды "дискотек 80-Х": что с ними стало. Фото
02.11.16Стали известны гонорары украинских звезд: цифры впечатляют
26.10.16Откровенный клип Анжелики Варум шокировал Леонида Агутина. Видео

Происшествия
01.12.16 Особенности русской проституции: Секс по карточкам и как образуется цена?

Факт в том, что в России сформирован очень интересный рынок проституции, в центре Питера бордели занимают целые этажи в старинных здани...

26.10.16Дальнобойщиков грабят прямо на ходу: воры даже прыгают с мостов на фуры
20.10.16Украина криминальная: в какой из областей страны больше всего осужденных
12.10.16"Они лохи, их надо разувать": в Одессе аферисты доводят людей до дурдома
08.10.16«Человек-волк» в течение пяти дней насиловал несчастных грабителей

Политика
16.12.16 Олигархи против президента: что ждет Порошенко в 2017 году

В уходящем году президент Петр Порошенко остался без политических союзников и в своей деятельности опирается исключительно на ближайшее бизнес-окружение...

29.09.16Протесты в Украине: у Тимошенко готовятся к "тарифному Майдану"
16.09.16Пауки в банке: Украину ждет политическая война всех против всех
18.08.16В ожидании напряжённой украинской политической осени
03.08.16Красота игры: чем закончились аресты соратников Ефремова

Без тормозов
26.05.16 В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине пенис. Видео, фото

В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил 38-летнему мужчине половой орган.

29.04.16Мужчина забил татуировками все тело, включая язык и глазные яблоки. Фото
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12.02.16Вульгарная телеведущая из России шокировала соцсети. Видео

Афиша
31.12.16 Кинопремьеры 2017: лучшие фильмы следующего года

Изучив предложения мирового кинопроката, "КП" в Украине" выбрала самые-самые фильмы следующего года.

02.12.16Мумия» вернулась с Томом Крузом и Расселом Кроу. Видео
26.04.16Мутанты взбунтовались. Представлен финальный трейлер фильма Люди Икс: Апокалипси
09.04.16"Звездные войны: Изгой": опубликован трейлер фильма. Видео
16.03.16Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

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1778.com.ua,
поздравляет всех
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с Новым годом!!!


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Случайная фраза
Если резко повышается рождаемость, значит за этим что-то стоит.
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Звонок в центр занятости из строительной компании:
- Нам нужен маляр. Есть подходящие кандидаты?
- Маляров сейчас нет. Есть гинеколог.
- Да нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, ему просто очень работа нужна. Прекрасный специалист...
Взяли его на работу, а через день опять звонят:
- Нам нужны еще два гинеколога.
- А зачем вам еще? У вас же строительная компания...
- Да понимаете, действительно классный специалист. Еще парочку таких возьмем. Вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так нам ваш гинеколог за два часа всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!
 

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