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|Случайная фраза
|Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети... /Аристотель 384-322 г. до н.э.
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|Случайный анекдот
Она: - Вот скажи, почему если у парня было много девок, он - мачо, а если у девушки много парней - она б***ь? Он: - Понимаешь, если один ключ открывает много замков - это офигенный ключ! А если к одному замку подходят все ключи - то это хреновый замок!
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