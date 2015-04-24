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"Гвардия". четв…
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Кроме того, будут пересмотрены и транспортные категории, принятые в Украине.

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24.01.17 На пороге большой войны: тревожное заявление по ракетам Китая

Российский политолог Андрей Пионтковский провел параллель между заявлением Кремля об отсутствии угрозы для РФ от размещения Китаем баллистических ракет...

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25.01.17 Тысячи украинцев могут остаться без пенсий и субсидий

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Некоторые знаменитости эффектно подчеркивают свою сексуальность, надевая откровенные платья, другие выглядят нарочито вульгарно.

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Самые жестокие серийные убийцы жили в Колумбии

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В уходящем году президент Петр Порошенко остался без политических союзников и в своей деятельности опирается исключительно на ближайшее бизнес-окружение...

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Случайная фраза
Если человек не отвечает на ваши письма, значит, он занят какой-то другой, более важной ерундой.
Случайный анекдот

Еврей приезжает в незнакомое местечко и хочет найти бордель, но прямо спросить не решается. Наконец он останавливает прохожего и спрашивает:
- Скажите, где тут живет раввин?
- Липовая улица, 19.
- Как? Раввин живет напротив борделя?!
- Что вы, что вы! Бордель двадцатью домами дальше!

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