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- Нам нужен маляр. Есть подходящие кандидаты?

- Маляров сейчас нет. Есть гинеколог.

- Да нам маляр нужен...

- Ну, он и маляром может, ему просто очень работа нужна. Прекрасный специалист...

Взяли его на работу, а через день опять звонят:

- Нам нужны еще два гинеколога.

- А зачем вам еще? У вас же строительная компания...

- Да понимаете, действительно классный специалист. Еще парочку таких возьмем. Вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так нам ваш гинеколог за два часа всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!

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